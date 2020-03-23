Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi

Yunanistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, İran ve Ermenistan 'ın ardından bir sınır komşumuzda da koronavirüsü tespit edildi. Böylelikle ölümcül salgın tüm komşu ülkelere sıçramış oldu. Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıcı devlet televizyonuna açıklamalarda bulunarak ülkede ilk koronavirüsü vakasının görüldüğünü açıkladı.

20 YAŞINDAKİ BİR KADINDA TESPİT EDİLDİ

Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıcı, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yazıcı, 20 yaşındaki bir kadında corona virüsü tespit edildiğini açıklarken bu kişinin 14 gün boyunca karantina altına alınacağını duyurdu.

FIRINLAR KAPATILDI

Sağlık, konut ve altyapı konusunda sıkıntılar yaşayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün yaptığı açıklamada cezaevlerindeki bazı mahkumlara af çıkarırken ülke genelindeki fırınlar tüketiciye kapatıldı. Devlet medyasında yer alan haberde Suriye'de bundan sonra fırınların ürettiği ekmekler bir distrubütör tarafından evlere dağıtılacak.

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