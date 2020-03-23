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Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi

Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı tek komşu ülke olan Suriye'de de ilk vaka tespit edildi. Böylelikle ölümcül salgın tüm komşu ülkelerde görülmüş oldu.

23.03.2020 08:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:36

Yunanistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, İran ve Ermenistan 'ın ardından bir sınır komşumuzda da koronavirüsü tespit edildi. Böylelikle ölümcül salgın tüm komşu ülkelere sıçramış oldu. Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıcı devlet televizyonuna açıklamalarda bulunarak ülkede ilk koronavirüsü vakasının görüldüğünü açıkladı.

20 YAŞINDAKİ BİR KADINDA TESPİT EDİLDİ

Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıcı, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yazıcı, 20 yaşındaki bir kadında corona virüsü tespit edildiğini açıklarken bu kişinin 14 gün boyunca karantina altına alınacağını duyurdu.

FIRINLAR KAPATILDI

Sağlık, konut ve altyapı konusunda sıkıntılar yaşayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün yaptığı açıklamada cezaevlerindeki bazı mahkumlara af çıkarırken ülke genelindeki fırınlar tüketiciye kapatıldı. Devlet medyasında yer alan haberde Suriye'de bundan sonra fırınların ürettiği ekmekler bir distrubütör tarafından evlere dağıtılacak.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi

Haberin Videosu :

Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Etiketler : fahrettin koca, Ermenistan, Suriye, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (5)
KİKİKİKİ:Amanin esed gün itibariyle Beşar Esad olmuş :)
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XXXXX:Yok bence testte bir sıkıntı vardır suriyede virüs hiç olur mu?
Cevap Yaz 0 2
YORUMCU:kardeşim bunlarda ilk testi yapmıştır onda da tespit edilmiştir. kaç test yaptı da ilk defa görüldü diyorlar .
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ADALET:Televizyonu izliyorum cumhurbaşkanı evde kalın bakanlar evde kalın herkes evde kalın diyor, ama patron öyle demiyor özel sektör çalışanlarına devlet el atsın hala günde 11 saat çalışıyoruz insanların arasındayız memur evde kurumsal firmalar evde böyle adalet olmaz
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MEMUR:Memur evde mi? Kronik hastalığı olanlar ve öğretmenler dışındaki tüm memurlar işinin başında. Bu ikisi içinde alınmış karar çok doğru ve zamanındaydı. Okullar açık kalsaydı virüs inanılmaz hızla yayılacak ve bir daha önü alınmayacaktı. Ben de memurum ve işe gidip geliyorum. Devlet zamanı gelince kimi izine çıkaracağını bilir merek etme sen. Kişisel hijyenine dikkat et bu arada :)
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