Son dakika! Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Son dakika haberi: Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldüÇin, (DHA) - Çin'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü.
19.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:02
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Çin, (DHA) - Çin'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü. Köpeği başıboş bırakan kız çocuğu (12) ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Çin'in Xingtan şehrinde kız çocuğu, caddede gezdirdiği köpeğinin tasmasını bıraktı. Bu sırada köpeğin tasması, yanından geçtiği yaşlı kadının ayağına takıldı. Ayakları yerden kesilen yaşlı kadın, yüzüstü beton zemine düştü. İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köpeği gezdiren kız çocuğu ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel, Haber