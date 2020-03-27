Son Dakika: KPSS’de sınav tarihleri belli oldu

Lisans ve önlisans mezunu binlerce gencin merak ettiği Kamu Personli Seçme Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı'nda tarihler belli oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak" açıklamasını yaptı ve sınav tarihlerini açıkladı.

KPSS OTURUMLARININ TARİHLERİ

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül 'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.