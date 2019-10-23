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Rusya'dan açıklama: YPG sınırdan çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Rusya'da dün imzalanan Soçi Mutabakatı'nın ardından açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "YPG sınırdan çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek" ifadeleri kullanıldı.

23.10.2019 09:55

Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Kremlin'den, "YPG sınırdan çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek." açıklaması yapıldı.

Sözcü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Kürtlere en yakın müttefik oldu. Ancak yine de onları terk ettiler. Esasen onlara ihanet ettiler ve şimdi Kürtleri sınırda tutmaya ve onları Türklerle savaşmaya zorluyorlar. YPG eğer çekilmezse, Suriye sınır güvenliği ve Rus askeri polisi çekilmek zorunda kalır. Türkiye ve Rusya anlaşması çerçevesinde de, YPG Türk Ordusu tarafından ezilir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası iki lider "güvenli bölge" konusunda anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği yerler TSK'nın elinde kalacak. Sınırın diğer hattında Türk ve Rus askerleri 10 km derinlikte devriye yapacak. YPG ise 30 km'nin dışına çıkartılacak.

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Rusya'dan açıklama: YPG sınırdan çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

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