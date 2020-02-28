Son Dakika: Putin, İdlib'deki durumla ilgili Güvenlik Konseyi'ni acil topladı

İdlib 'de Rusya'nın desteklediği Esed rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz ise yaralandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'te gerilimin artması üzerine Putin'in Güvenlik Konseyi'ni acil topladığını bildirdi.

Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentin Matvienko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Anton Viano, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Yabancı İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryşkin katıldı.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Kremlin'e yakın kaynaklar Putin'in konsey üyelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen telefon görüşmesi hakkında bilgi aktaracağını, Astana ve Soçi görüşmelerinin değerlendirileceğini ve İdlib'de izlenecek yol konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti. Toplantının ardından kamuoyuna detaylar hakkında bilgi aktarılması bekleniyor.

"DURUMUN KÖTÜLEŞMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR"

Toplantıda İdlib'deki durumun ele alındığını vurgulayan Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin, sabah saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki son durumu değerlendirmişti.