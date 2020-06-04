Son dakika... Küçük çocuğun eli, itfaiye ekiplerince sıkıştığı makineden hastanede çıkartıldı

Son dakika haberi... Denizli'nin Tavas ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun makineye sıkışan eli, hastanede itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

04.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:27
Denizli'nin Tavas ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun makineye sıkışan eli, hastanede itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde ailesi ile tarlaya giden Ramazan Mert Marık (10), tütün dikiminde kullanılan traktörün arkasına bağlı arık açma makinesine sol elini sıkıştırdı.
Baba Cihan Marık, oğlunun elini sıkıştırdığı makinenin parçasını sökerek oğlu ile Tavas Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk ambulansla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.
Ramazan Mert Marık'ın eli, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce hastanede yapılan müdahale ile sıkıştırdığı makineden çıkartıldı. Parmaklarında ve elinde yaralanmalar oluşan Ramazan Mert Marık, hastanede tedavi altına alındı. Son dakika... Küçük çocuğun eli, itfaiye ekiplerince sıkıştığı makineden hastanede çıkartıldı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Denizli, Tavas, Güncel, Haber

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