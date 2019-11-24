Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Külliye'de Erdoğan'la görüştüğünü kaleme aldı. Türkiye'nin gündemini sarsan iddia kulisleri hareketlendirirken Turan, Erdoğan'la görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu da söylemişti. Hakkındaki iddialara ise Muharrem İnce canlı yayında Yalova Elmalık köyündeki evinin bahçesinde cevap verdi.

"BU HABER ÇIKINCA HİSSETTİM TEZGAH VAR"

İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yaklaşık beş gündür Türkiye bu konuyu konuşuyor. Ben bunun böyle olacağını tahmin ettim. Bu yalan haber çıkınca hissettim, burada bir tezgah var dedim. Arkadaşlara dedim ki bir twit atalım bir komplo var diyelim dedim. Sonra sayın Genel Başkan bir TV kanalına çıktı ve oraya çıkınca gazeteci sordu. "Siz saraya giden bir CHP'li var ne diyorsunuz?" dedi. "Şaşırmadım. Doğrudur ama ismi açıklayamam" dedi. Demek ki önceden biliyor!

"KILIÇDAROĞLU'NA 'GELEYİM' DEDİM, BANA HABER VERMEDİ"

Sayın genel başkana 11.23'de telefon açtım. 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika 19. saniye kendisiyle konuştum. Dedim ki "Burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim. Gel bu badireyi atlatalım. Parti yara alacak. Kaptan sizsiniz geleyim" dedim. "Tamam haber vereceğim sana dedi" haber falan vermedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM GELEYİM DEDİM"

Sayın genel başkana 11.23'de telefon açtım. 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika 19. saniye kendisiyle konuştum. Dedim ki "Burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim. Gel bu badireyi atlatalım. Parti yara alacak. Kaptan sizsiniz geleyim" dedim. "Tamam haber vereceğim sana dedi" haber falan vermedi. Bir tezgah var ortada ve sorumluları açığa çıkarılmalıdır.

"SEÇİM DEDİKODULARININ HEPSİ CHP GENEL MERKEZİNDE ÜRETİLDİ"

24 Haziran akşamından bu yana başlayan bir kampanya var. Seçim akşamı enredeydi? Yok alkollüydü! Yok baskı altındaydı. Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezinde üretilmiştir. Bunların Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Madem siyasette en güçlü dönemdeymiş niye bu kadar uğraşıyorsun o zaman?

"ÖNCE BU PİSLİĞİ TEMİZLEYİN"

CHP Türkiye'de temiz siyaset iddiasında ise önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma, temizlik buradan başlayabilir.

"ERDOĞAN BU KONUNUN HİÇBİR YERİNDE YOK! İFTİRAYI KILIÇDAROĞLU ATTI"

Erdoğan bu konunun hiçbir tarafında yoktur. Erdoğan bunun neresinde? "Bir iddian varsa ispat et. Görüştüğümü iddia ediyorsan açıkla istifa ederim" dedi. Bu malzemeyi veren sensin. İftira atarak bunu yapan sensin.

Ben ona barış eli uzattım. "Gel temizleyelim bunu" dedim. Kabul etmedi. Mücadele edeceğim: tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum çünkü.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA BENİ SAVUNMUYORSUNUZ?"

Bu söz ortaya atıldığında "Biliyorum. Doğrudur" demek yerine. Ben emekli olduktan sonra CHP'ye geldim. İnce çocukluğundan beri CHP'de. Bu Muharrem İnce'ye ya da CHP'nin hiçbir evladına yakışmaz demesi gerekirken "Biliyorum" diyor. Partinin sözcüsü konuşmuyor. Ne diye savunmuyorsunuz arkadaşlar? Kim oluyorsunuz siz de savunmuyorsunuz?

"CHP'DEN BİR YERE GİTMİYORUM"

Değerli Türk basınından şunu rica ediyorum. Benim için CHP bir yaşam biçimi. Ben bu partinin 5 dönem milletvekiliyim kardeşim. Sıradan İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek kurulmuş bir parti değil. Ben adım açıklanmadan önce aradım genel başkanı. "Bu iş büyüyecek. Gel birlikte çıkalım" dedim. Çıkmadı.

"BÖYLE BİRİ VARSA ATİLLA'YI KONUŞTURUP PARTİDEN ATACAKSINIZ"

Şimdi Talat Atilla konuşmalıdır. Genel Başkan Talat Atilla'ya konuşmasını söylemelidir. Çorap söküğü gibi çözecek 48 saatte disipline verecek partiden atacaksınız.

"KUMPASI DİREKT KILIÇDAROĞLU MU KURDU?"

Ben bu işi direkt Kılıçdaroğlu yaptı. Komployu direkt kendisi kurdu dersem partim yara alır. Ama sayın Genel Başkan ne dedi? "Biliyorum. Şaşırmadım. Doğrudur" dedi.