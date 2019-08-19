Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti

TRT Haber, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Prof. Dr. Dursun'un Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat'tan Van'ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptığı bildirildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3 kişi de yaralandı. Dursun'un naaşı Erciş Devlet Hastanesine götürülüyor.

KALIN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabında yayımladığı taziye mesajında "Van'ın Erciş ilçesine giderken elim bir trafik kazasında hayatını yitiren Kültür Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Güzel bir insan, iyi bir ilim adamı, sadık bir hoca ve dosttu. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. AHMET HALUK DURSUN KİMDİR?

1957 yılında Hereke'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde asistan olarak başladı. Marmara Üniversitesindeyüksek lisans vedoktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. "Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi" sahasında tarih doçenti A.Halûk Dursun Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında profesörlük unvanını aldı.

MİNİATÜRK'TE GÖREV ALDI

Akademik çalışmaları yanında kamusal alanda da önemli faaliyetleri bulunan Dursun, İBB Kültür AŞ. Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi'nin hazırlanmasında görev aldı. İçişleri Bakanlığınca Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dursun, 2005-2006 ve 2011 tarihlerinde aynı kurumda Başkan Vekilliği görevini yaptı.

AYASOFYA'DA MÜDÜRLÜK YAPTI

2007 yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığını yürüten Dursun, 2009- 2011 yıllarında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü görevini de üstlendi. 2012 Temmuz ayı itibarıyla getirildiği Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini 2014 ortalarına kadar sürdürdü. A.Halûk Dursun, Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki görevlerinde de birçok etkinlik ve düzenlemeye imza atmış, tarihi yapıların kültürel ve tarihsel dokusunu ön plana çıkaran çalışmalara ağırlık vermiştir.

2012-2014 yılları arasında İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği Başkanlığı görevine seçilmiştir. A.Haluk Dursun, 2014 Temmuz ayında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmış, 2016 yılı Nisan ayında emekliliğini isteyerek görevinden ayrılmıştır.

26.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atanmıştır. Aynı zamanda Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmekte ve 20 Temmuz 2018 tarihi itibariyle de Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

21.07.2018 tarihli 30485 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/24 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine tayin olmuştur.