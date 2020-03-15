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Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm kütüphaneler, koronavirüs sebebiyle 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak.

15.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:01

Türkiye 'de, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsteki vaka sayısı 6'ya yükseldi. Vaka sayısının artması alınan tedbirleri had safhaya çıkarırken, Kültür ve Turizm bakanlığından dikkat çeken bir önlem kararı daha geldi. Bakanlık, kendi bünyesine bağlı tüm kütüphanelerin 16-30 Mart tarihleri arasında kapatılacağını duyurdu.

AY SONUNA KADAR KAPALI KALACAK

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından, ülkede alınan önemler artarken Kültür ve Turizm Bakanlığı da dikkat çeken bir karara imza atarak bünyesine bağlı kütüphaneleri ay sonuna kadar kapatma kararı aldı. Yarından sonra geçerli olacak karar 30 Mart tarihine kadar sürecek.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemize de sıçradı ve toplamda görülen vaka sayısı 6'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina altında tutulan hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Öte yandan ölümcül salgına karşı alınan önlemler kapsamında okullar 23 Mart'a kadar tatil edilirken, 23 Mart sonrasında ise online eğitime geçilecek. Bu kararın yanı sıra YÖK, üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini duyurmuştu.

VİRÜS, 5 BİN 944 CAN ALDI

Ölümcül salgın başta Çin, İtalya ve İran olmak üzere tüm dünyada etkisini sürdürürken, virüsün aldığı toplam can sayısı 5 bin 944 oldu. Toplamda 156 bini aşkın insanın aktif olarak taşıdığı virüsten, 74 bin kişi ise tedavi edilerek kurtulmayı başardı.

Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel

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