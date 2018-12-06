Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman: 17 Kulüp de Yapılan Açıklamanın Arkasında

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Orman şu ifadeleri kullandı:"Amacımız kimseyi karşımıza almak değil yapılan yanlışı düzeltmektir. Bütün Kulüpler oy birliğiyle metnin arkasında olduğunu ifade etti. Bugün böyle olur, Galatasaray yarınki toplantıya katılır, bu çok büyütülecek bir şey değil.

"17 KULÜP BİLDİRİDE MUTABIKTIR"

Büyük hatalar yapılan maçlar olmuştur. Her maçtan sonra cezalandırmaya dönersek, Türk hakemliğine zarar verileceğini düşünüyoruz. Kulüpler birlik içindedir. Amacımız kimseyi karşımıza almak değil, yapılan yanlışı düzeltmektir. Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur. Biz hiçbir kulüpten imza istemedik ki, altına imza atmış olsun. 17 kulüp bunda mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti de yoktur, haddi de yoktur.

"BİZ BİRBİRİMİZE DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Bizim maçlarımızda da büyük hatalar olmuş olabilir. Ben hakemlerin şahsında konuşmuyorum. Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya ceza verilmesi, dinlendirilmesi MHK'nın vereceği karardır. Mustafa Cengiz ile o metinden sonra görüştük. Daha sonra görüşmedik. Ama biz birbirimize düşman değiliz. Ne zaman karşılaşsak görüşürüz. Bizim rekabetimiz sahada.

"BÖYLE OLURSA LİGDE HAKEM KALMAZ"

Metnin esasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Sıkıntının özü, Galatasaray'a neden bildirilmediğiydi. Bir hata yaptık diyelim. Bizim niyetimizi açıkça ifade ediyorum. Biz ortak menfaatlerimiz için buradayız. Metinin arkasında olduğunu herkes ifade etti. Hakemlerimiz hata yapıyorlar. Benim de hakemlerle ilgili dönem dönem serzenişlerim oluyor, olacaktır. Hakemler hata yapıyorsa ve siz de onu bir kulübün isteği sonrasında kamuoyu önünde cezalandırırsanız, ligde hakem kalmaz."