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Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz

Son dakika: Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Eğer süreç uzarsa play-off sistemine geçebiliriz" dedi. Sepil ayrıca "Finansal olarak bir kriz geleceğini herkes görüyor ama ben sayın başkanın yanına gittiğimde, 18 kulüp başkanının onayıyla gittim" ifadelerini kullandı.

20.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:44

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sepil'in açıklamaları şu şekilde: "3 senaryomuz var. 3 senaryonun 1'i ligi planlandığı gibi bitirmek. 2. senaryo, hem ülkemizde, hem Avrupa 'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir, bu durumda ne yapılacak? Hızlandırılmış bir lig sistemine gidilmek zorunda olunabilir. Play-off gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir. Düşme olmasın, diğer kulüpler şey olsun var, Avrupa'da aynı şeyleri tartışıyor.

"8 MAÇIMIZ KALDI, 3 TANE DE KUPA MAÇIMIZ VAR"

Şu anda kararı verecek merci, Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Tarih vermenin öneminin farkındaydık, birçok başkan telekonferans sırasında, tarih belirlemezsek, hem oyuncular, hem kamuoyu açısından belirsizlik yaratırız diye düşündü. İngiltere tarih verdi örneğin, ne oldu o tarihler, şimdi Mayıs ayı başına çektiler. Verilen tarihler olabilir, öneriler olabilir, toplantı sonunda ben federasyon başkanını aradım, ne tartıştığımız konusunda bilgi verdim, %100 bu tarihler kalacak değil. Senaryo sayısı 3 tane. İnşallah, hepimizin arzusu şu, virüs olayı kontrol altına alınır. Virüs hızla kontrol altına alınırsa, 8 maçımız kaldı, 3 tane de kupa maçımız var.

"FİNANSAL OLARAK BİR KRİZ GELECEĞİNİ HERKES GÖRÜYOR"

En fazla oynayan takım 10 tane maç oynayacak. Yurt dışına baktığımızda, İngiltere'de 12 maç var, kupalar var. Takvim olarak şu anda en rahat olan ülke, Türkiye. UEFA'nın toplantısında, Haziran sonuna kadar ligleri bitirelim tavsiyesi alındı. Finansal olarak bir kriz geleceğini herkes görüyor ama ben sayın başkanın yanına gittiğimde, 18 kulüp başkanının onayıyla gittim. Değişik görüşler olabilir ama 18 kulüp başkanı, şu anda oluşan koşullarda ligleri bekletelim dedi. Sayın federasyon başkanımızı aradık ve bilgi verdik. Birçok konuyu tartıştık. Bunların en önemlilerinden biri, oyuncuların izin ve gitme sorunu. Oyuncuların bulundukları şehirden ayrılmamaları gerektiği, sağlık için bir izolasyon süreci var."

Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz

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Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Etiketler : Mehmet Sepil, Avrupa, Spor

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