4 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde iş gitmeye başladı. Bayram boyunca sakin geçen kent merkezindeki noktalarda ise hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da yaşayan ve kente dönen vatandaşlar, sabah saatlerinde işe gitmeye başladı. Mega kentte TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı.

SAAT 07.45'TE YÜZDE 29 YOĞUNLUK

Trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 07.45 itibarıyla yüzde 29'a çıktı.