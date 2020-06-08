Son dakika! KÜTAHYA 22 dakikada ATV aracını çalıp, kaçtılar

Son dakika gelişmesine göre 22 dakikada ATV aracını çalıp, kaçtılarKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sabaha karşı bir motosiklet mağazasına giren 2 şüpheli, 22 dakikada dört tekerlekli ATV aracını çalarak kaçtı.

08.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:25
22 dakikada ATV aracını çalıp, kaçtılar
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sabaha karşı bir motosiklet mağazasına giren 2 şüpheli, 22 dakikada dört tekerlekli ATV aracını çalarak kaçtı. Şüphelilerin hırsızlık anları, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Domaniç ilçesindeki oturan Muharrem Tunç'un arkadaşları, dün sabah Bursa caddesinde motosiklet mağaza kapasının açık olduğunu görerek haber verdi. Tunç, işyerine geldiğinde ATV araçlarından birinin yerinde olmadığını fark ederek polis ekiplerince ihbarda bulundu. İşyerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemede saat 04.20 sıralarında kapüşonlu 2 şüphelinin işyerine girdikten sonra ATV araçlarından birini çalıp kaçtığı tespit edildi.
Mağaza sahibi Muharrem Tunç, arkadaşlarının arayıp mağaza kapılarının açık olduğunu bildirmesi üzerine hırsızlığı fark ettiğini söyledi. Hem doğum günü hem de Pazar olduğu için mağazayı açmayı planlamadığını anlatan Tunç, 'Saat 11.30'da bir kardeşimizden telefon geldi 'ağabey neredesin dükkanda mısın" dedi. Ben de 'hayır evdeyim' dedim. 'Nasıl evdesin' dükkanın kapıları komple açık? dedi. Dükkana geldiğimde ortalık karmakarışık. İki odamı da karıştırmışlar. Küçük ATV'yi çalıştırmaya, çalışmışlar fakat onu çalıştıramamışlar. Büyük olanı da iterek çalmışlar. Bir araba fark ettik görüntülerde, toplamda 3 veya 4 kişiler. Arabayı da iterek Bursa yönüne doğru ilerlediler. Muhtelif giysileri almışlar. Bana ait kaskları almışlar. Ama onları ne olduysa kapının önüne bırakmışlar. Polisi çağırdık geldiler işlemlerini yaptılar. Doğum günüm de zehir oldu. Böyle bir şey yaşadım. Bir an önce bulunsun istiyorum. 'Her sabah kahvehane sahibi kardeşim çayımı getirirdi. Normalde pazar günü açmadığım için oda şaşırmış. Dükkanın açık olduğunu görünce çayımı masama bırakıp gitmiş ama hiç şüphelenmemiş. Normalde Domaniç ilçemizde böyle olaylar olmaz. Bende geldiğimde hırsızlar birde çay demlemişler diye çok kızmıştım' diye konuştu.
22 DAKİKADA ÇALIP, KAÇTILAR
Domaniç İlçe Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarında ise sabah 04.21 sıralarında mağazaya girdiği görülen 2 şüphelinin ATV aracını çıkarmak için kapıları açtığı ve ardından aracı çalıştırıp 22 dakika sonra mağazadan kaçtıkları görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Son dakika! KÜTAHYA 22 dakikada ATV aracını çalıp, kaçtılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Domaniç, Bursa, Sabah, Güncel, Haber

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