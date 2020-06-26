Son Dakika | Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor

Son dakika haberine göre AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte, Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Son Dakika | Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor
26.06.2020 21:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:16
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte, Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisi sonrası açıklama yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun ve Milletvekilimiz Ahmet Tan ile birlikte yapımı hızla devam eden Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, şantiye görevlilerinden bilgi alıp, çalışmalarında kolaylıklar diledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen icraatlarla her alanda olduğu gibi sağlıkta da önemli bir marka haline gelen ülkemiz, milletimizin hizmetine sunulan en modern teçhizatla donatılmış dev hastaneleriyle dünyaya öncü ve örnek olmaya devam ediyor. Pek çok ülkenin Covid-19 tehdidiyle mücadelede çaresiz kaldığı, ekonomilerin derinden sarsıldığı bir dönem geçiriyoruz. Bu zor günlerde Kütahya Şehir Hastanemizin yapım çalışmaları süratle devam ediyor. Allah'ın izniyle, inşallah mümkün olan en kısa sürede dev Şehir Hastanemiz kıymetli hemşehrilerimizin hizmetinde olacak" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Güncel, Haber

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