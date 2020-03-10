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Son Dakika: KKTC'de Alman turistte koronavirüs tespit edildi

Son dakika: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Almanya'dan gelen 65 yaşındaki Alman turistte koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bu vaka Yavru Vatan'da görülen ilk koronavirüs vakası oldu.

10.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:54

Çin'de ortaya çıktıktan sonra Avrupa'da İtalya ve komşumuz İran'da da etkisini gösteren koronavirüs vakasına KKTC'de de rastlanıldı. Sağlık Bakanı Alman turistte koronavirüs görüldüğünü açıkladı.

Vuhan'da ortaya çıktıktan sonra 4 bine yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'nin etrafını adım adım sarıyor.

KKTC'DE İLK VAKA GÖRÜLDÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya 'dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'nin komşularından Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Irak'ta da görüldü. Uzmanlar iç savaşın sürdüğü Suriye'de de virüsün olduğunu ancak tespit edilemediğini açıklıyor.

Son Dakika: KKTC'de Alman turistte koronavirüs tespit edildi
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Almanya, Dünya

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