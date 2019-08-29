KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin başvurduğu Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ulaşabiliyor.

BAKAN KASAPOĞLU TWITTER'DAN DUYURDU

Sonuçların açıklandığına dair duyuruyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını Twitter hesabından duyurdu.

İşte Kasapoğlu'nun o paylaşımı;

YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

YEDEK YERLEŞTİRMELER YIL BOYUNCA YAPILACAK

İlk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilk üç yerleştirmeyi bekleyecek. İlk üç yerleştirme kısa süre içerisinde tamamlanacak. Bu yerleştirmelerin yanı sıra, yıl boyunca yedek yerleştirme süreci devam edecek.