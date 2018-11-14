Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı Öldüren Zanlı Tutuklandı

Dün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, onun belinden kaptığı tabancayla vurup öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat U. sevkedildiği adliyede tutuklandı.

KARACAN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Öte yandan Karacan için sendikanın İzmit'teki sosyal tesislerinde tören düzenlendi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan Karacan'ın cenazesi, İzmit'teki evinde helallik alınmasının ardından Lastik-İş Sosyal Tesislerine getirildi.

Abdullah Karacan'ın eşi Tülay Karacan, çocukları ve arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Karacan'ın Lastik-İş Sendikasını zor günlerden bu günlere getirdiğini belirterek, Karacan'ın lastik işçilerinin şartlarının iyileştirilmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Karacan'ın iradeli ve kararlı bir başkan olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, "Lastik fabrikalarında taşeron firmalarının ortadan kaldırılması onun eseriydi. Bugün buradan bir kez da Abdullah başkanımıza söz vermeliyiz. Çok açıktır ki Abdullah Karacan, verdiği bu mücadeleyle hep bizim yanımızda olacak ve biz onu yaşatacağız. Başta lastik işçileri, Lastik-İş Sendikamız, DİSK'in 22 sendikası ve DİSK, Abdullah Karacan'ı yaptıklarıyla, mücadelesiyle yaşatmaya devam edecek." diye konuştu.