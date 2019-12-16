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Son Dakika: Libya ile askeri işbirliği anlaşması Meclis'te kabul edildi

Son dakika: Libya ile askeri işbirliği anlaşması Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili "Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" demişti.

16.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:50

Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' TBMM Dışişleri Komisyonu'nda oy çokluğu ile kabul edildi. Mutabakat 25 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.

TARİHİ ANLAŞMAYLA BOŞA ÇIKTI

Türkiye, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak 'paylaşma' çalışmalarını, Libya ile imzaladığı 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşmasıyla boşa çıkarmıştı.

BÜYÜKELÇİ'Yİ SINIR DIŞI ETTİLER

Türkiye'nin tarihi adımı sonrası Yunanistan ve Rum Yönetimi adeta çıldırmıştı. İmzalanan anlaşma sonrası Yunanistan, Libya Büyükelçisini sınır dışı etme kararı almıştı.

ERDOĞAN "HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Libya üzerinde yaşanan baskılar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya asker gönderimiyle ilgili, "Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" demişti.

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Yaşanan gelişmeler üzerine konu Meclis gündemine taşındı ve Libya ile askeri işbirliği anlaşması Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Son Dakika: Libya ile askeri işbirliği anlaşması Meclis'te kabul edildi

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