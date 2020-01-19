Haberler » Dünya » Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu - Haberler

Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu

Son dakika: Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi. Zirve sonrası yayınlanan bildirgede, tek meclis, tek hükümet vurgusu yapıldı.

19.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:56

'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti 'de düzenlenen Libya Konferansı'nın Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiği belirtilirken, Libya Siyasi Anlaşması'nın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğu kaydedildi.

"Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz" ifadesine yer verilen bildirgede, bu çerçevede polis ve askeri güçlerin tek otorite altında birleşmesi gerektiğinin altı çizildi.

TARAFLARA ATEŞKES ÇAĞRISI

Bildirgede, ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunulurken, aynı zamanda BM'nin taraflar arasında ateşkes müzakerelerini kolaylaştırıcı rol oynaması talep edildi.

Bildirgede, "Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.

Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapılan bildirgede, "Libyalılar tarafından yürütülen kapsayıcı siyasi sürece" tekrar dönülmesi talebine yer verildi.

ULUSLARARASI İZLEME KOMİTESİ

Bildirgede, "BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz" denildi.

Berlin Konferansına katılan tüm tarafların ve uluslararası örgütlerin dahil olacağı Komitenin BM öncülüğünde koordinasyonu sağlayacağı belirtilen bildirgede, üst düzey yetkililerin katılımıyla aylık toplanacak Komitenin uzmanlar düzeyinde de 4 teknik çalışma grubu içereceği aktarıldı.

Son Dakika: LibyaSon Dakika: Libya'da kalıcı ateşkesi sağlamayı amaçlayan Berlin Zirvesi sona erdi

Son dakika: BerlinSon dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi

Gerginlik sonrası bir ilk! Erdoğan ve Macron arasındaki samimi anlar objektiflere yansıdıGerginlik sonrası bir ilk! Erdoğan ve Macron arasındaki samimi anlar objektiflere yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AlmanyaCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan ayrıldı

Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında MacronZirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı için BerlinCumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı için Berlin'e iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BerlinCumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Merkel: LibyaMerkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak

Son dakika: Libya Konferansı bildirgesi yayımlandı! 'Tek meclis tek hükümet' vurgusu

Berlin, Libya, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


Dünya

Son Dakika Haberleri

20.01.2020 07:55:40