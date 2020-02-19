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Son Dakika: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ateşkes görüşmelerini askıya aldı

Son dakika: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus Limanı'na düzenlediği füze saldırısı sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldı.

19.02.2020 00:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:19

Libya'da darbeci Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Trablus Limanı'nda bir Türk gemisini vurduğunu iddia etmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "İsabetsiz taciz atışı oldu. Derhal misliyle karşılık verildi. Bizim karşılık vermemizden sonra durumun sakin olduğunu ifade edebilirim" demişti.

3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Libya Sağlık Bakanlığı, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus Limanı'na düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği füze saldırısı sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldı.

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