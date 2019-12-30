Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi

Libya Tezkeresi Meclis'e gönderildi. TBMM Başkanı, Libya tezkeresinin görüşülmesi için Meclis Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

ÇAVUŞOĞLU KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Meclis'e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum hakkında bilgi arz ettik biz ülkemizin ulusal çıkarları bakımından karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil. Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık"

CHP LİBYA TEZKERESİNE KARŞI

CHP'den ise "Tezkereye olumsuz bakıyoruz" açıklaması geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Özellikle Türkiye'nin Libya'da vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesini taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU, AKŞENER'E LİBYA TEZKERESİ'NE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikinci durağı İYİ Parti'ydi. Çavuşoğlu, Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İyi Partiden ayrılırken yaptığı açıklamada, Akşener ve çalışma arkadaşlarını Libya'daki son duruma ve tezkereye ilişkin bilgilendirdiklerini belirterek "Malumunuz Meclis'e gönderilen, gönderilmekte olan bir tezkere var. Bu tezkereye neden ihtiyaç duyduk, Libya'da ve bölgede bizim ulusal çıkarlarımız, ulusal çıkarlarımıza yönelik tehditler nedir, diğer taraftan Libya'da kalıcı bir barış ve siyasi süreci en güçlü şekilde destekleyen bir ülke olarak bu konudaki çabalarımız hakkında da Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına bilgi verdik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, CHP ve İyi Partideki temaslarının nezaket içinde samimi bir ortamda geçtiğini belirterek "Olması gerektiği gibi samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'e de bunun için çok teşekkür ederim." dedi.