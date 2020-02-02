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Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1

Son dakika: Süper Lig'in 20. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep'e 5-1 mağlup oldu.

02.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:09

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup , 'e konuk oldu. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 44. dakikalarda Maxim, 39. dakikada Muhammed Demir, 79. dakikada Diarra ve 86. dakikada Kenan Özer kaydetti. Sivasspor'un tek golü 31. dakikada Hakan Arslan'dan geldi. Sivasspor bu skorla 41 puanda kalırken Sumudica'nın öğrencileri ise 27 puana yükseldi.

SİVASSPOR HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Sivasspor son 2 maçta 5 puan kaybetti. Önümüzdeki hafta Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1

Arda Kardeşler, Gaziantep, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (8)
HEE:sivasın akıbeti belli oldu. şampiyon fener. zaten sıra fenerdeydi. cimbom ve bjk nin durumu ortada. başakşehir yine ikinci olmaya çalışır. tranzonla yarışır. dört cimbom beş beşiktaş. altı yedi sekiz dokuz on sivas alanya ilk sekizde göztepe gaziantep malatya vb. gider böyle sıralama
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ABBAS YOLCU:Futbolda veya hayatda hiç havaya girmeyeceksin şımarmayacaksın mütevazi olup sessiz sedasız yoluna gideceksin bunu niçin söyledim zabağa kadar burdayuz birde sezon içinde futbolcuların başka takımla anlaşırlarsa zaten hepden bitersin çünki bizde profesyonellik yok........
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3 CCC AMA OSMANLI:Bu Sivasa ne oliyyy looo. Balon patliyyyyy
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Zabaha kadar durmak yaramadı lan size 2 haftadır züvaslular:))
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GALA1905:SAMPIYON CIMBOM.
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HAMSI NURI:TRABZON LIDER ERTELEME MACINI KAZANIRSA LIDERDIR. HADI HAYIRLASI TRABZONUM
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HAYRİ:sivas şampiyon olamayacağı için artık puan kayıplarına başladı. çünkü sen daha büyük takım değilsin.
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KEÇÇAP VE MAYONEZ:ohaaa müthiş evet müthişşş çabuk ali beteyi hazırla müthiş evet müthişşş
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