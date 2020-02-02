Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor , Gaziantep 'e konuk oldu. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 44. dakikalarda Maxim, 39. dakikada Muhammed Demir, 79. dakikada Diarra ve 86. dakikada Kenan Özer kaydetti. Sivasspor'un tek golü 31. dakikada Hakan Arslan'dan geldi. Sivasspor bu skorla 41 puanda kalırken Sumudica'nın öğrencileri ise 27 puana yükseldi.

SİVASSPOR HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Sivasspor son 2 maçta 5 puan kaybetti. Önümüzdeki hafta Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.