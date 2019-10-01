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LPG'ye 27 kuruş zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 27 kuruş zam geldi.

01.10.2019 16:51

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gaza 27 kuruş zam geldiğini açıkladı. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazda 27 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

İSTANBUL VE ANKARA'DA 3,70 LİRA OLDU

İstanbul ve Ankara'da ortalama LPG Otogaz litre fiyatı 3,45 liradan satışa sunulurken gelen zam sonrası 3,70 liraya yükselecek. İzmir'de ise 3,39 liradan satılan LPG fiyatı gelen 27 kuruşluk zam sonrası 3,64 liraya yükselecek.

LPG'ye 27 kuruş zam geldi

Ekonomi, Güncel

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