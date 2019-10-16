Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.

"HAKSIZ REKABET OLUŞTURUYOR"

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, davayı kabul ederek UBER'in haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme, Uber mobil ve Uber.com'a erişimin engellenmesine karar verdi.

UBER NEDİR?

Uber, mobil cihazlarda sarfedilen bir uygulamadır. Uber'i akıllı telefonunuza indirdiğinizde, gitmek dilediğiniz noktaya araç çağırabiliyorsunuz. Uber'den çağırdığınız vasıtaların program üzerinden nerede olduğunu denetim edebilirken sürücüyle de irtibat durumunda olabiliyorsunuz. Yolcular taksiye binmeden önce bulunduğu konum ile gideceği yeri uygulamaya girerek yaklaşık ne kadar ödeme yapması gerektiğini de öğrenebiliyor.