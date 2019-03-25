25 Mart 2019, 14:41
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Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Malatya'nın Arguvan ilçesi şiddetli sarsıldı. İlçede 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Arguvan İlçesi'nde saat 14.29'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Arguvan olan deprem çevre ilçeler ve merkezde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın kaydına göre, deprem saat 14.29'da Arguvan İlçesi'nde 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya il merkezinde ve çevrede de hissedildi. Arguvan'da 14.13'te de 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Arguvan'da 21 Mart'ta da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

DENİZLİ ACIPAYAM'DA DA DEPREM OLDU

Geçtiğimiz haftada 5,5 büyüklüğünde sallanan Denizli Acıpayam'da bugünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddedi 4,1 olarak ölçüldü.

Denizli AcıpayamDenizli Acıpayam'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD, Malatya, Arguvan, 3. Sayfa, Güncel



YORUMLAR (21)
YAZİK: Akp mehmet ağar ve tansu çiler den medet uymaya başladı vay be negunlere kaldı
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VELİ AHTSIZ: Biz müminler mümin olmayanları anlayışla karşılayabiliriz. Kim Allah''ın indirmediği ile hükmedecek seçimi yapılacak bir kere daha biz müminler şirke girmemek için oy kullanmayacağız ama herkes Allah''ın rızasını kazanacak diye bir şart yok. Kafirler, Münafıklar, Müşrikler kuran''ın gerçekleridir. Onların oy kullanarak Allah''ın ayetlerine zulmetmeleri sonucu cehennem azabını hak etmeleri kendi tercihleridir. Biz Allah''ın bile bile yoldan çıkardığına hidayet edemeyiz, Allah''ın işine karışamayı
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MELHAME İ KÜBRA: AHİR ZAMAN GELDİ. . .
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KAMİKAZE: Hala eski evleri bir dünya fiyata kakalıyorlar millet uyanmalı almamalı ayrıca devlette yeni evlerin aşırı fiyatını engellemeli.
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AK PARTİLİ: arkadaşlar ak partiye oy verin cennete ücretsiz hgs veriyoruz
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