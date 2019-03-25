Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Arguvan İlçesi'nde saat 14.29'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Arguvan olan deprem çevre ilçeler ve merkezde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın kaydına göre, deprem saat 14.29'da Arguvan İlçesi'nde 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya il merkezinde ve çevrede de hissedildi. Arguvan'da 14.13'te de 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Arguvan'da 21 Mart'ta da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

DENİZLİ ACIPAYAM'DA DA DEPREM OLDU

Geçtiğimiz haftada 5,5 büyüklüğünde sallanan Denizli Acıpayam'da bugünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddedi 4,1 olarak ölçüldü.