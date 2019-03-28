Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi

Türkiye'den Libya'ya yakıt taşıyan ve Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı. Malta Askeri Kuvvetleri (AFM), geminin Malta'daki Boiler Wharf limanına getirildiğini açıkladı.

Malta ordusundan yapılan açıklamada, Akdeniz'de hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan tankerin düzenlenen operasyonla ele geçirildiği bildirildi. Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, dün akşam saatlerinde Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirilmişti.

GEMİDE TÜRK MÜRETTEBAT DA VARDI

52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve 1'inin Libyalı olduğu öğrenildi. Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir savaş gemisi, kaçırılan tankere müdahale için hareket etmişti.