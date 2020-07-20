İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı

Maltepe'de bir şahıs, evin bahçesinde bulunan iki köpeği güpegündüz çaldı. Köpeğin sahibi, bahçe kapısını açıp köpekleri götüren şahsın bulunması için yardım istedi. Şahsın köpekleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

20.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:16

Maltepe'de 7 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, bir şahıs evin bahçesinde bulunan köpekleri fark etti. Şahıs, evin önünde bir süre telefonla konuşarak vakit geçirdi. Ardından evin bahçesinin kapısını açarak iki köpeği dışarı çıkardı. Şahıs köpeklerle beraber olay yerinden uzaklaştı.

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SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Çalınan Mişa ve Pırpır isimli köpeklerin sahibi Gülhan Serenli, "Bir kişi kapıda bekliyor, telefonla konuşuyor. O arada ben de evdeyim ama içeri girmiştim. Kapıyı açıyor köpeklerle beraber yürüyor sonra koştururcasına köpekleri götürüyor. Köpeklerin uzağa gitmeleri mümkün değil. Savcılığa gittim. Fotoğraflarını videolarını verdim. Köpeklerimin ve şahsın bulunmasını istiyorum" dedi.

Hayvansever Semih İğdigül de "Hem canımız hem malımız gitti" diyerek çalınan köpeklerin bulunmasını istedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İki köpeğin evin bahçesinden çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs evin önünde telefonla konuşarak vakit geçiriyor. Ardından evin bahçesinin kapısını açarak köpekleri götürüyor.

İstanbul Maltepe’de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (6)
SIRADAN BİRİ: BEN BU KÖPEKLERİ SEVMEYE KALKSAM ISIRIRLAR, HIRSIZLAR GÖTÜRÜRKEN SES ÇIKARMAZLAR
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ADİL: Savcılığın polisin işi sokak köpeklerini bulmak mı yürüyün gidin lan.
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SURİ: Ne gereksiz varliksin
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