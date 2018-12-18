Manchester United, Jose Mourinho'nun Görevine Son Verdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da şok bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verildi.

Manchester United'dan Jose Mourinho ile ilgili yapılan açıklamada "Yaptığı çalışmaları için ona teşekkür ediyor ve gelecek için başarılar diliyoruz" denildi. Ayrıca İngiliz kulübünün açıklamasında Jose Mourinho'nun ardından göreve gelecek isim için çalışmaların başlatıldığı duyurulurken, geçici olarak göreve gelecek ismin de kısa sürede ilan edileceği belirtildi.

"KULÜP BENİ KOVAMAZ" DEMİŞTİ

Tecrübeli teknik adam, dün yaptığı açıklamada "Kulüp benim tazminatımın ne kadar olduğunu biliyor. Bu sebeple kovamazlar." demişti.

TAZMİNATI 200 MİLYON TL

Portekizli hocanın tazminatının, 200 milyon TL olduğu belirtiliyor.