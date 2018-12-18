18 Aralık 2018, 12:54
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Manchester United, Jose Mourinho'nun Görevine Son Verdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da şok bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verildi.

Manchester United'dan Jose Mourinho ile ilgili yapılan açıklamada "Yaptığı çalışmaları için ona teşekkür ediyor ve gelecek için başarılar diliyoruz" denildi. Ayrıca İngiliz kulübünün açıklamasında Jose Mourinho'nun ardından göreve gelecek isim için çalışmaların başlatıldığı duyurulurken, geçici olarak göreve gelecek ismin de kısa sürede ilan edileceği belirtildi.

"KULÜP BENİ KOVAMAZ" DEMİŞTİ

Tecrübeli teknik adam, dün yaptığı açıklamada "Kulüp benim tazminatımın ne kadar olduğunu biliyor. Bu sebeple kovamazlar." demişti.

TAZMİNATI 200 MİLYON TL

Portekizli hocanın tazminatının, 200 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Jose Mourinho,Manchester United

YORUMLAR (10)
SABRİ: fatih terim 1905 tl maaş alıyormuş. güldürmeyin beni. saf olmayın.
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PİRLO: fatih terim bu aynı şeyi çekiyorlar sıçsalarda tazminat için kışkırtmalar ceza almalar takım umurlarında değil amaç yüksek tazminata konmak bunları hoca diye getirenlere salak demek lazım
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  • ALAYINA FATİH TERİM : sayın boş teneke fatih terim şenol güneş gibi paracı olsaydı 2 senedir 1905 tl maaş almazdı ! bazı şeyler parayla ölçüşemez bunu idrak edin çapınız kadar konuşun !
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O KADAR: Bu adamın futbolla alakası yok, Fizik Öğretmeni. İyi geçinerek ve yalakalık yaparak futbolculara top oynattı. M. united''da futbolcularla anlaşamayınca (başta Kapatan Pogba) foyası çıktı ortaya.
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RİZELİ53: Sende ki ego da çok yüksek be mouri.
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