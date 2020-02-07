Haberler » Güncel » Son dakika: Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Haber

Son dakika: Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika: Son günlerde sık sık deprem meydana gelen Manisa'da, saat 09.31'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

07.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:58

'da merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. saat 09.31'de sallayan deprem, yer kabuğunun yaklaşık 10 km aşağısında meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem, 39.0146 enleme 27.8705 boylamda gerçekleşti. Korkutan deprem başta Manisa olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 3.7 olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathane'sinin bildirdiği verilere göre deprem yer kabuğunun 9.4 kilometre derinlerinde meydana geldi.

ManisaManisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Prof. Dr. Hasan SözbilirProf. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir

Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiSon dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiSon dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika: Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Akhisar, Manisa, Deprem, Sabah, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
7.02.2020 11:49:34