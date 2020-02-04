Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

22 Ocak'ta 5.4 ile sarsılan Manisa 'nın Akhisar ilçesi, zaman zaman meydana gelen depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD'a göre ise Akhisar'da 7 km derinlikte 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği belirtiliyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa'daki ilgili kurumlar harekete geçti.

Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "04.02.2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

SAAT 19.47'DE DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.