Son Dakika | Manisa FK'da hazırlıklar devam ediyor
Son dakika haberi... 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme play-off turunda İnegölspor'la karşılaşacak olan Manisa FK'da hazırlıklar Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ediyor.
13.07.2020 21:26 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:24
2. Lig'den 1. Lig'e yükselme play-off turunda İnegölspor'la karşılaşacak olan Manisa FK'da hazırlıklar Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ediyor.
Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Antalya'da oynayacağı play-off maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başladı. Dar alanda oyunun ardından antrenman, taktiksel oyunla sona erdi. - MANİSA
Kaynak: İHA
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