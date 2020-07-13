Son Dakika | Manisa FK'da hazırlıklar devam ediyor

Son dakika haberi... 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme play-off turunda İnegölspor'la karşılaşacak olan Manisa FK'da hazırlıklar Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ediyor.

Son Dakika | Manisa FK'da hazırlıklar devam ediyor
13.07.2020 21:26 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:24

2. Lig'den 1. Lig'e yükselme play-off turunda İnegölspor'la karşılaşacak olan Manisa FK'da hazırlıklar Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde devam ediyor.

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Antalya'da oynayacağı play-off maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başladı. Dar alanda oyunun ardından antrenman, taktiksel oyunla sona erdi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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