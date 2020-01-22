Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Vali Deniz, "Deniz, "Herhangi bir can kaybımız yok. 5-6 evin göçtüğüne dahil ihbar aldık" dedi.

"BİRKAÇ EV YIKILDI, YARALI YOK"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığını belirtti.

Deniz, kentte korku yaratan deprem sonrası AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü belirtti. Vali Deniz, "Şu ana kadar alınan bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var Can kaybı yok. Araştırma devam ediyor" dedi.

"KÖYDE HERŞEY NORMAL"

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.