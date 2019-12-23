Son dakika: Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün arasında süren 'rüşvet' tartışması gündemden düşmüyor.

Mansur Yavaş, Aygün hakkında savcılığa "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

"YETİM HAKKINI KORUMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ"

Suç duyurusu sonrası Ankara Belediyesi'nden şu açıklama yapıldı: Habere konu suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin 11.04.2019 tarih ve 2019/385 sayılı kararının gereğinin Ankara Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesine yönelik hareket etmesi bir suç olarak gösterilmek istenmektedir.

Anılan kararla, Mimarlar Odası tarafından Togo Kulelerinde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016 yılındaki imar değişikliği iptal edilmiştir. Kararda özetle Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu imar değişikliği bu nedenlerle iptal edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararını yerine getirmek dışında bir yetkisi yoktur. Gerek Anayasamız ve kanunlar gerekse de kamu yararı söz konusu mahkeme kararının yerine getirilmesi gerekmektedir. Haksız menfaat ve imar rantı hırsıyla başlatılan bu algı operasyonuna rağmen mahkeme kararını uygulayarak bize emanet edilen yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz.

"İFTİRALARA KARŞI..."

Bu konunun tam da geçtiğimiz hafta Melih Gökçek dönemine ilişkin "FETÖ'ye parsel parsel satışlarla ilgili" imar değişikliklerinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce incelenmesi kararının alınmasının hemen ardından gerçekleşmesi organize bir algı operasyonun başlatıldığının en net kanıtıdır. Zaten söz konusu imar değişikliğini sağlayan Belediye Meclis Kararının 15 Temmuz 2016 tarihinde; yani hain darbe girişiminin gündüzünde alınmış olması, bu operasyonun arkasında hangi gücün olduğunu belgelemektedir. Belediye Meclisi'ndeki araştırma sonucunda FETÖ ile olan bağlantılarının ortaya çıkacak olmasından endişe eden odakların yavuz hırsız rolüne soyunması, bu mücadeledeki kararlılığımızı engelleyemeyecektir.

Şu hususun da kamuoyunun bilgisine sunulması gerekmektedir: Sinan Aygün, ısrarla irtibata geçmek istediği bazı CHP'li Belediye Meclis üyelerine "Siz bu kararı istinafa götürün, AKP ve MHP Grubunu bana bırakın, ben onları hallederim" ifadelerini birçok şahidin önünde kullanmıştır.

Mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon TL civarında haksız menfaat elde eden Sinan Aygün'ün, Belediyemizi mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmesi nedeniyle suçlayarak attığı iftiralara karşı yine mahkeme yoluyla cevap verilecektir.

Tüyü bitmemiş yetimin malını korumak ve haksız kazançlara engel olmak asli görevimizdir. Ankara'yı FETÖ'ye parsel parsel peşkeş çekenlere, onların işbirlikçilerine ve yargı kararlarını iftirayla bastırma hırsı güdenlere karşı asla geri adım atılmayacaktır.

CHP'DE RÜŞVET TARTIŞMALARI

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş- eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 'rüşvet' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile görüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben de Mansur Bey ile "Nedir bu?" diye konuştum. Hukukun gereği neyse onu yapın dedik" dedi. Mansur Yavaş'a destek veren Kılıçdaroğlu, "Rantla mücadele gerekiyor. Mansur Bey de bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Aygün'ün parti tüzel kişiliği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlunu hedef alan açıklamalar yapması üzerine Ankara İl Yönetimi süreci başlattı. CHP il yönetimi, Aygün'ü "tedbirli" olarak partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bu işlemin ardından Aygün, CHP'deki tüm seçme ve seçilme hakkını da kaybetmiş oldu.