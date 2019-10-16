Haberler » Güncel » Mardin'in sınır ilçelerinde 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi.

16.10.2019 17:03

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

Mardin'in sınır ilçelerinde 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi

Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:52 TRT Genel Müdürü Eren, Akçakale'de
18:52 Bedensel engelli darbedildikten sonra gasbedildi
18:50 Gasp şüphelisi yakalandı
18:50 2 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
18:49 Spor boluspor, çıkış yakalamak istiyor
18:49 Şair ve yazar bahaettin karakoç, mezarı başında anıldı
18:48 Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
16.10.2019 18:53:39