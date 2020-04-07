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Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Marketlerde ve eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak" dedi.

07.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczaneler ve marketler de dahil olmak üzere maske satışının kesinlikle söz konusu olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla maske satışının yasaklandığına işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ücretsiz dağıtabilirler ama hiç bir şekilde maske satamazlar" ifadelerini kullandı.

"ÜCRETSİZ MASKE KONUSUNDA YOĞUN BİR GAYRET İÇİNDEYİZ"

Bakan Koca, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eczanelerde maske satışı para ile Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorsa verebilir. Satış asla söz konusu değil. Vatandaşımıza ücretsiz maske konusunda yoğun bir gayret içindeyiz"

Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Güncel

Haberin Videosu :

Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak

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