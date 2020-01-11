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Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi

Son dakika: Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü. Kandilli ise depremin şiddetini 4,8 olarak duyurdu.

11.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:27

Marmara Denizi'nin açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, saat 16.37'de gerçekleşen depremin yerin 16 kilometre aşağısında oluştuğunu belirtti. AFAD ise depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4,8 olduğunu duyurdu.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

AFAD verilerine göre deprem 40.8626 enleme 28.2061 boylamda gerçekleşti. Uzmanlar 4,7 büyüklüğündeki depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olmayacağını ve korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

Depremin 20 saniye sürdüğü belirtildi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Deprem sonrası açıklama yapan AFAD; "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerinde bulundu.

İSTANBUL GÜN BOYU SALLANDI

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda hareketlilik. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Bölgesi'nde büyüklüğü 0,8 ile 4,7 arasında değişen 54 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü İstanbul'da saat 16.37'de gerçekleşen 4,7 şiddetindeki deprem olarak ölçüldü.

İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meydana gelen depremle ilgili olarak açıklama yaptı. Twitter'dan paylaşımda bulunan Başkan İmamoğlu, "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul'umuza geçmiş olsun." dedi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da depremle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." dedi.

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Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi

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