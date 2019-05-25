Marmara'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Marmara Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesinin 8,4 kilometre açığında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.13'te yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,9 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.