25.05.2019 15:29
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Marmara'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Marmara Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Marmara Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesinin 8,4 kilometre açığında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.13'te yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,9 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

Marmara'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Kandilli Rasathanesi, İstanbul, Marmara Denizi, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (23)
ÖMER ÖZDEMİR: Sonumuz lut semud ve ad kavmi gibi olmasın Allaha şükredelim dua edelim felaket vermesin diye hamd edelim.
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MEHMET SAMYELİ: Deodorant kullanmayı bırakmazsanız hep böyle deprem olur, en iyisi roll on gazsız.
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MEDER: Ne kadar sığ yorumlar
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VADAMA: Sikinoskiler olmez
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ASLI: YARIN DEPREMDE ÖLECEĞİMİ BİLSEM YADA YARIN KİYAMET KOPACAĞİNİ BİLSEM SON GÜNÜMÜ ÇILGINCA EĞLENİP MUTLU GEÇİRİRDİM BU DÜNYAYA BİR KERE GELDİM DİBİNE KADAR TADINI ÇIKARACAĞIM.
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