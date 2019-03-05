Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Marmara Denizi'nde İstanbul'da hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM, İSTANBUL, BURSA, ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE HİSSEDİLDİ

Merkezi üssü Marmara Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara genelinde özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'dehissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında saat 00.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın da internet sitesinde verdiği bilgilere göre saat 00.07'de meydana gelen depremin derinliğini 7.01 kilometre büyüklüğünü de 4.0 olarak açıkladı.