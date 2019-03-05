<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/basbakanlik/' title='Başbakanlık'>Başbakanlık</a> Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kandilli-rasathanesi/' title='Kandilli Rasathanesi'>Kandilli Rasathanesi</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/deprem-arastirma-enstitusu/' title='Deprem Araştırma Enstitüsü'>Deprem Araştırma Enstitüsü</a> verilerine göre <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/marmara-denizi/' title='Marmara Denizi'>Marmara Denizi</a>'nde İstanbul'da hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</p><p><strong>DEPREM, İSTANBUL, BURSA, ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE HİSSEDİLDİ</strong></p><p>Merkezi üssü <a class='keyword' href='/marmara-denizi/' title='Marmara Denizi'>Marmara Denizi</a> olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara genelinde özellikle İstanbul, Bursa, <a class='keyword' href='/balikesir/' title='Balıkesir'>Balıkesir</a>, <a class='keyword' href='/canakkale/' title='Çanakkale'>Çanakkale</a>'dehissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. </p><p> <a class='keyword' href='/kandilli-rasathanesi/' title='Kandilli Rasathanesi'>Kandilli Rasathanesi</a>'nden alınan bilgiye göre Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında saat 00.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.</p><p><strong>AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA</strong></p><p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın da internet sitesinde verdiği bilgilere göre saat 00.07'de meydana gelen depremin derinliğini 7.01 kilometre büyüklüğünü de 4.0 olarak açıkladı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/05/son-dakika-marmara-denizi-nde-korkutan-deprem-11802771_2144_m.jpg' title='Son Dakika! Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi'></figure></div>