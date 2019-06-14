14.06.2019 18:39
Haberler»Güncel » Haber

Son Dakika! Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika! Marmara Denizi'nde saat 18:11'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Marmara Denizi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.11'de Yalova Çınarcık açıklarında Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ ÇINARCIK OLARAK TESPİT EDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Yalova Çınarcık olarak tespit edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Marmara Denizi'nin doğusu olarak açıkladı. derinliğini ise 4.5 kilometre olarak kaydetti.

Son Dakika! Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
AFAD, Marmara Denizi, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:54 Pazaryeri'nin tek köy okulunda karne heyecanı
18:54 Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
18:54 DHA DIŞ – Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
18:54 Türkiye'de okumak için sıraya girdiler
18:54 İZMİR Foça kıyılarında önce insan zinciri oluşturdular, sonra temizlik yaptılar
18:54 DEVLET BAHÇELİ ÇAMLICA GİŞELERİNDE PARTİLİLER TARAFINDAN KARŞILANDI
18:53 Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı