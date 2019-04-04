04 Nisan 2019, 10:52
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İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı

İhracat, Genel Ticaret Sistemi'ne göre Mart ayında yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Böylece ihracat ilk üç ayda 44,5 milyar dolara ulaşarak Türkiye tarihinin rekorunu kırdı.

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı.Pekcan, "Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Mart'ta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, Mart ayı ihracat rekorudur." dedi. Böylece yılın ilk üç ayında ihracat 44 milyar 567 milyon dolara ulaşarak Türkiye tarihinin rekorunu kırdı.

"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK RAKAMI"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İTHALAT 18,3 MİLYAR DOLAR OLDU

Mart ayında ithalat yüzde 17,81 azalışla 18 milyar 299 milyon dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 89,3 oldu.

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Ruhsar Pekcan, İhracat, Ekonomi, Güncel