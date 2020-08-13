Son Dakika | Maskeli kadın hırsızlar güvenlik kameralarını hesaba katmayınca yakayı ele verdi
Son dakika haberlerine göre Bursa'da gündüz vakti apartmanlara girerek hırsızlık yapan 3 kadın güvenlik kameralarını hesaba katmayınca yakayı ele verdi.
Bursa'da gündüz vakti apartmanlara girerek hırsızlık yapan 3 kadın güvenlik kameralarını hesaba katmayınca yakayı ele verdi. 3 kadının hırsızlık anları ise apartmanların güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Hırsızlık, Bursa'nın merkez ilçelerinde bulunan 3 ayrı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışından gelen 3 kadın hırsız apartmanın zillerine basarak kapıyı açtırıp içeri giriyor. Sonrasında boş buldukları evlere girerek apartman kapısından çıkarak gidiyor. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği D.U., G.A., Ç.U. isimli 3 kadını takibi aldı. Şüpheliler kendi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan D.U., G.A., Ç.U. isimli 3 kadın adliyeye sevk edildi. - BURSA
Kaynak: İHA