Son dakika... 'MASÖZ ARANIYOR' İLANI VEREREK KANDIRDIKLARI KADINLARA FUHUŞ YAPTIRAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON.

Bir son dakika haberine göre Örgüt liderinin de arasında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, 15 kadın örgütün elinden kurtarıldı-Suç örgütü üyelerinin, örgüt lideri N.Ö. isimli kadının cezaevinden çıktığı akşam yapılan eğlenceye dair videoları ortaya çıktı.

26.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:45
Örgüt liderinin de arasında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, 15 kadın örgütün elinden kurtarıldı
-Suç örgütü üyelerinin, örgüt lideri N.Ö. isimli kadının cezaevinden çıktığı akşam yapılan eğlenceye dair videoları ortaya çıktı.
Ali ABLAY/ İSTANBUL'da 'Masöz aranıyor' ilanı vererek kandırdıkları kadınlara zorla fuhuş yaptıran, kaçmak isteyen kadınları da ölümle tehdit eden suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri N.Ö'nün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli şahıs yakalanırken, 15 mağdur kadın örgütün elinden kurtarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince kadınlara zorla fuhuş yaptırarak, liderliğini N.Ö. isimli kadının yaptığı suç örgütüne yönelik çalışmalar başlatıldı. Örgüt bünyesinde hareket ettiği tespit edilen 15 şüpheli takibe alınırken, yapılan araştırmalarda, gazete ve sosyal medya üzerinden 'Masöz aranıyor' ilanı verilerek İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir masaj salonunda maddi sıkıntı içerisinde olan kadınların masöz olarak işe alınarak kandırıldığı, suç örgütünden kurtulmak isteyen mağdurların ölümle tehdit edildiği ve mağdurlara şantaj yapıldığı tespit edildi.
ÖRGÜT LİDERİ KADIN CEZAEVİNDEN ÇIKINCA EĞLENCE DÜZENLEMiŞLER
Şüphelilerin cezaevinden tahliye edilen örgüt liderinin tahliyesini kutlamak için masaj salonu önünde, eğlence kulüplerinde örgüt lideri ve üyelerin katılımıyla eğlence düzenledikleri ve bu eğlence görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları belirlendi. Şüphelilere yönelik 15 Haziranda eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri N.Ö'nün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 15 mağdur kadın ise örgütün elinden kurtarıldı. Örgüt lideri N.Ö ile birlikte örgüt yöneticisi ve üyesi konumunda bulunan toplam 6 şüpheli 18 Haziranda sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi., 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bir şüpheli serbest bırakıldı.
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Son dakika... ’MASÖZ ARANIYOR’ İLANI VEREREK KANDIRDIKLARI KADINLARA FUHUŞ YAPTIRAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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