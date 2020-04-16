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Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında yürüttüğü Ar-Ge sonucu ilk solunum cihazını Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretti.

16.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:25
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

MEB, koronavirüs pandemisi süresince mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirirken, bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.

Özellikle maske makinesi ve solunum cihazı üretimi için bu cihazların tasarımına ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda ultrasonik maske makinesi İstanbul'da üretilirken, yeni makineler sayesinde aylık maske üretim kapasitesi 10 milyona ulaştı.

CİHAZIN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLANACAK

Bu kapsamdaki çalışmaların bir diğer aşamasında da ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi. Solunum cihazı, İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun tasarlandı ve Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği'ne uygun olarak imal edildi. Solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pandemi sercinde meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini söyledi.

"PİLOT SEÇTİĞİMİZ İLLERİMİZDE CİDDİ AR-GE ALTYAPI DESTEĞİ VERDİK"

Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar alt yapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yapıldığını belirten Özer, "Ayrıca seçtiğimiz illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ediyoruz. Pilot seçtiğimiz illerimize ciddi Ar-Ge altyapı desteği verdik. Ar-Ge çalışmalarına fedakarca çalışan mesleki eğitim öğretmenlerimiz büyük emek verdiler." dedi.

İlk müjdeli haberi İstanbul'da Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretilmesi ile verdiklerini hatırlatan Özer, şöyle devam etti:

"Hatay ve İstanbul'da solunum cihazının üretilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyordu. İlk sevindirici haber, Hatay'dan geldi. Hatay İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda çalışmalar başarıyla tamamlandı ve ilk solunum cihazı üretildi. Bu süreçte ihtiyaç duyulan makineleri mesleki eğitim olarak üretebilmek ve hizmete sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

"İSTANBUL'DAN DA SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİNDE MÜJDELİ HABERİ PAYLAŞACAĞIZ"

Mesleki ve teknik eğitimde üretim kapasitesinin önemine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, İstanbul, Hatay ve Bursa'da 3 Ar-Ge merkezimiz yoğun mesai harcıyorlar. Ar-Ge merkezlerimizi, altyapısı güçlü bazı illerimizde de önümüzdeki günlerde açacağız. İnşallah yakında İstanbul'dan da solunum cihazı üretimine yönelik müjdeli haberi sizlerle paylaşacağız. Bu süreçte Hatay'daki arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde. Bu müjdeli haberi verebilmek için gece gündüz çalıştılar."

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Kahraman'a, Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Birol Gezer'e ve arkadaşlarına, projeye büyük emek veren öğretmen Nurullah Sarı ve ekibinde yer alan tüm öğretmenlere ve paydaşlara katkıları ve fedakarca gayretleri için teşekkür etti.

Süreci başarı ile koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne de şükranlarını sunan Özer, "Ülkemizde tüm illerde fedakarca gayret gösteren tüm mesleki eğitim öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tüm yöneticilerimizin koordinasyon ve destekleri ile mesleki eğitimin kara gün dostu olduğunu göstermeye devam ediyorlar." dedi.

Etiketler: Hatay, Ekonomi, Güncel
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