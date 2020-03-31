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Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: TBMM Başkanlığı, koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

31.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:40

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı. Doktorla son 14 günde temas eden şahıslar hakkında gerekli prosedürlerin başladığı aktarıldı.

GEREKLİ PROSEDÜRLER UYGULANIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne gitmişti. Korona virüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testin pozitif çıktığı bildirildi. Doktor ile son 14 günde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.

PAZAR GÜNÜ YAPILAN TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Pazar günü Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği Şehir Hastanesi'nde test yaptırmış ve testin sonucu negatif çıkmıştı. Kendisi hastanede tutulmaya devam ediliyordu.

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Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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