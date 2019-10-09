Meclis'te Barış Pınarı Harekatı gerginliği: HDP ve AK Partililer tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır." ifadelerini kullanarak operasyonun başladığını duyurmuştu. Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

AK PARTİ VE HDP ARASINDA BARIŞ PINARI GERGİNLİĞİ

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Meclis'teki oturumda HDP'liler harekata ilişkin işgalci benzetmesi yapması üzerine AK Parti'lilerle tartışma yaşandı.

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ OPERASYON İÇİN NE DEMİŞTİ?

Öte yandan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır" demiş, Kılıçdaroğlu ise "Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" demişti.