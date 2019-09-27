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Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti!

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

27.09.2019 22:20

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Aleksic (2), Gulbrandsen, Crivelli ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

BAŞAKŞEHİR PUANINI 8'E ÇIKARDI

Puanını 8'e çıkaran Medipol Başakşehir, önümüzdeki hafta Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. 8 puanda kalan Çaykur Rizespor ise haftaya Trabzonspor'u sahasında konuk edecek.

İLK KEZ GOL YEMEDİLER

Başakşehir, ayrıca geride kalan 5 haftanın ardından ilk defa bir müsabakayı kalesinde gol görmeden tamamladı. Rizespor maçına kadar ağlarında 8 gole engel olamayan turuncu-lacivertli takım, rakip fileleri ise 5 defa havalandırmıştı. Buruk'un takımı, Yeni Malatyaspor'dan 3, Fenerbahçe'den 2, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş'tan da 1'er gol yemişti.

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti!

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Spor

YORUMLAR(2)
LEZBİYEN TOLGA AVAN:DERBİ HAFTASI BU HAFTA BAŞAKŞEHİR İYİ SIYRILDI AYRICA TS-BJK MAÇIDA VAR
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TRABZONSPOR 61:Kardeş başakşehir’i kutlayrum,şikeci rizeye ve fenere sahayı dar ettiler,tüm komşilara hamsi tava ısmarlayacağım,zabaha kadar kutlama yapayruk;))) hahaha
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