10 Kasım 2018, 17:54
»»

Medipol Başakşehir, Deplasmanda Rize'yi 2 Golle Geçti

Spor Toto Süper Ligde Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor ile lider Medipol Başakşehir karşılaştı. Mücadeleye iki takımda kontrollü başladı. Maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Başakşehir, 52. dakikada Manuel da Costa ve 64'te Riad Bajic'in golleriyle deplasmanda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

RİZE'NİN TEK GOLÜ YETMEDİ

Dakikalar 79'u gösterdiğinde Vedat Muriqi, Rizespor adına farkı bire indirse de bu gol Karadeniz ekibine yetmedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 27'ye yükseltirken, Rizespor ise 8 puanda kaldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:54



YORUMLAR (15)
TEOMAN1905: ah rize vah rize asansör takımı rize in çık in çık :D :D bu arada tebrikler Başakşehir ;))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
^^^^: ŞU BAŞAKŞEHİRİ HİÇ SEVMİYORUM . 2 SENEDİR RESMEN AVRUPA MAÇLARINI SATTILAR . GİTMEYİN KARDEŞİM SİZ AVRUPAYA FALAN . AKHİSAR BİLE SEVİLLAYI YENMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI . KATILMIYORUZ DİYİN BIRAKIN GÖZTEPE MALATYA ANKARAGÜCÜ FALAN KATILSIN .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KUZEY POYRAZ ATEŞDAĞLI: Bizimle dalga geçen tek hücreli amipler olan rizeliler beter olun asansörsporlular:))
Yayından Kaldır
0 4
Cevap yaz
MEMUR: ilk yarı banko lider bitirirler de 2. devre ne olur bilemem.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MUSTAFA: Şampıyon olsalar ne olur avrupa maçına lig maçı için yedek karo ile çıkar onların varı yoğu lig olur.Avrupa onlar için önemli değil
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın