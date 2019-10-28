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Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, 1 puanı 90+5'te Sörloth'un attığı golle aldı.

28.10.2019 21:57

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 61. dakikada Daniel Sturridge'nin penaltı golüyle öne geçti. 68'de Visca penaltıdan attığı golle maça eşitliği getirdi. 78'de Skrtel, Başakşehir'i 2-1 öne geçiren golü kaydederken, 90+5. dakikada Sörloth maçın skorunu belirledi.

BAŞAKŞEHİR HAFTAYA LİDERE KONUK OLACAK

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 15'e, Trabzonspor ise 16'ya yükseltti. Başakşehir, önümüzdeki hafta Süper Lig'in lideri Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE YİNE YENİLMEDİ

Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla bordo-mavili takıma karşı evinde oynadığı son 7 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. Söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet alan Başakşehir, 3 defa da berabere kaldı. Buruk'un takımı, Trabzon ekibine sahasında son olarak 2011-2012 sezonunda 2-0'lık skorla kaybetmişti.

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı

Spor


YORUMLAR (3)
TRABZONSPOR 61:Maçı sonuna kadar izledim trabzonsporlu oyuncuları kutluyorum çok güzel oynadılar adeta başakşehiri ezdiler,hakem adil olsaydı maçı trabzon alırdı.ne yazıkki hakemler bizi hiç sevmiyor.çok üzgünüm.
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BU NE:Oğulcan penaltı pozisyonunda kırmızı almalıydı. Taban girdi. Skrtelde ikinci sarıdan atılmalıydı.
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