Son dakika! Meksika'da polis tarafından vurulan amatör futbolcuya anlamlı veda

Son dakika haberi: Meksika'da polis tarafından vurulan amatör futbolcuya anlamlı vedaMeksika, (DHA)- ABD doğumlu Meksikalı amatör futbolcu Alexander Martinez (16), polis tarafından başından vurularak öldürüldü.

13.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:14
Meksika'da polis tarafından vurulan amatör futbolcuya anlamlı veda
Meksika, (DHA)- ABD doğumlu Meksikalı amatör futbolcu Alexander Martinez (16), polis tarafından başından vurularak öldürüldü. Cenazesi yapılan Martinez'e takım arkadaşları tabutuyla son kez gol attırarak anlamlı şekilde veda etti.
Meksika'nın Veracruz kentinde içecek aldıkları marketten çıkan Martinez ve arkadaşları, polis tarafından durdurulmaya çalışıldı. Meksika medyasının haberine göre, polis memurları, Martinez ve arkadaşlarını durdurmak için havaya ateş açtı ancak, polis memurlarından biri Martinez'i hedef aldı. Martinez, başından vurularak hayatını kaybetti.
'ARKADAŞLARINDAN ANLAMLI VEDA'
Amatör olarak futbol oynayan Alexander Martinez'in takım arkadaşları, ona son bir gol daha attırarak veda etti. Kalenin önüne tabutunu koyan takım arkadaşları, topu tabuta çarptırarak ağlara gönderdi. Daha sonra hep birlikte etrafında toplandıkları tabutun önünde diz çökerek ve üzerine ellerini koyarak Martinez'e veda etti. Son dakika! Meksika’da polis tarafından vurulan amatör futbolcuya anlamlı veda

Kaynak: DHA

Etiketler: Meksika, DHA, Dünya, Güncel, Haber

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