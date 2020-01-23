Son dakika: Memur emeklilerin maaş farkları ödenmeye başlandı

Memur emeklilerinin maaş farkına ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Memur emeklilerinin maaş farklarını bugün itibariyle ödemeye başladık" dedi.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 25-28 OCAK ARASINDA ALACAK

Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini bildirdi.

500 MİLYONDAN FAZLA ÖDEME YAPILACAK

Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

BANKA VE PTT'DEN ALINACAK

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.